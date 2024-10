KOLDA /Législatives2024 : « les sénégalais ont compris qu’après dix ans d’euphorie sur un projet… devoir faire le procès du projet ! » (Moussa Baldé, tête de liste Takku-Wallu Sénégal)

En ce début de campagne électorale pour les législatives, nous avons donné la parole à Moussa Baldé, la tête de liste départementale de la coalition Takku-Wallu. En ce sens, il a soutenu à notre micro que les sénégalais ont compris que le projet n’était qu’une euphorie durant les dix ans d’opposition. C’est pourquoi, il précise que c’est une occasion pour les sénégalais de faire « le procès du projet » ce 17 novembre en donnant la majorité à l’opposition à l’assemblée nationale pour contrôler l’action du gouvernement.

À l’en croire, « le 24 mars il y a eu un vent qui a soufflé en donnant 54 % à Bassirou Diomaye Faye sur la base d’un projet. Et huit mois après, on voit qu’il n’y avait pas de projet. Pour le moment, on déroule le plan Sénégal Émergent, je pense qu’on peut le dérouler mieux que ceux qui sont-là, car c’était notre projet. » Dans la foulée, il rappelle : « il y a un nouveau projet pour 2050 mais de mon point de vue le projet n’a pas convaincu les sénégalais. À ce titre, le sénégalais n’est intéressé que par le vécu quotidien. Malheureusement, ce vécu quotidien non seulement n’est pas amélioré, mais les sénégalais sont plutôt inquiets.

« Je pense que les sénégalais ont compris qu’après dix ans d’euphorie sur un projet finalement on voit qu’il n'y a pas de projet. Ainsi, les sénégalais vont devoir faire le procès du projet. C’est pourquoi, je pense que c’est une formule qu’ils vont appliquer le 17 novembre. »

Tout en souhaitant à tout le monde une bonne campagne dans la paix avec un esprit républicain, il soutient : « les tenants du pouvoir quand ils étaient dans l’opposition disaient que le bon équilibre est que l’opposition soit majoritaire à l’assemblée nationale pour bien contrôler le gouvernement. En ce sens, je pense que nous leur reprenons ce mot-là. Ainsi, nous pensons que nous devons être majoritaire à l’assemble nationale pour bien contrôler l’action du gouvernement. » D’ailleurs, « c’est ça la démocratie il y a des moments où on doit interroger le peuple pour qu’il s’exprime. Et là l’enjeu c’est de pouvoir trouver une majorité parlementaire. »

Aux populations, il dira : « je pense que tout le monde connaît mon engagement pour Kolda et le Sénégal. À cet effet, je réitère cet engagement en demandant au département de me porter largement vainqueur le 17 novembre pour représenter dignement le Fouladou à l’assemblée nationale. D’ailleurs, avec mon expérience acquise en tant que DG de la SODAGRI, Ministre de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, ils ont vu ce que j’ai pu accomplir pour elles (populations) en étant à ces postes. C’est pourquoi, je pense que je n’ai pas à leur prouver mon engagement. D’ailleurs, je suis convaincu qu’ils me rendront cela pour défendre le Fouladou … »