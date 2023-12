KOLDA : Le SDP (sentinelle pour le développement et le patriotisme) en investissement humain au marché de Sinthiang Tountouroung...

Le mouvement dont Ibrahim Baldé est le président, à savoir la sentinelle pour le développement et le patriotisme, a organisé ce dimanche 10 décembre, une activité d'investissement humain au marché du quartier Sinthiang Tountouroung dit aussi marché Bécaye Diop.



Ainsi, ce mouvement entend promouvoir le civisme, le patriotisme chez les populations, notamment les jeunes. C'est pourquoi, ces membres ont effectué un nettoyage du quartier et du marché volontairement pour faire valoir ces concepts.

Mieux, ils ont voulu rendre salubre leur quartier en luttant contre les larves et les moustiques vecteurs du paludisme, mais également contribuer à l'hygiène du marché pour une bonne santé des populations. Dans cette dynamique, tôt ce matin ils se sont armés de balais, râteaux et brouettes pour nettoyer le quartier.

À en croire Seydou Barro, coordonnateur du mouvement, "nous avons voulu à travers cette action sensibiliser les populations sur le civisme et les valeurs patriotiques qui sont sur une pente descendante. En ce sens, c'est une occasion pour nous de ramener les jeunes à l'essentiel et faire d'eux, une jeunesse porteuse et durable sans violence. Ainsi, nous pensons qu'en tant que jeune, nous devons porter le développement de notre propre terroir..."