KOLDA : La coordination du bureau politique de l’APR s’indigne de la dernière sortie du PM Ousmane Sonko (communique)

Daouda Sidibe le coordonnateur du bureau politique APR de Kolda a signé un communique lu par dakaractu/kolda où il s’indigne la sortie (hier) du premier ministre Ousmane Sonko, qu’il juge « théâtrale et maladroite ». Selon lui, les urgences sont ailleurs au lieu de faire du « verbiage ». Dans la foulée, il précise que le Premier Ministre « avez mieux à faire. »



Faudrait-il le rappeler à notre Premier Ministre, le verbiage ne rime pas avec efficacité au travail. La tâche est immense conformément à vos promesses électorales et nos concitoyens impatients, donc focus, je vous l’emprunte. Le temps passe. Les urgences sont ailleurs et nécessitent plus d’actions concrètes de votre part pour mériter la confiance placée en vous par la majorité de nos compatriotes au soir du 25 mars dernier. Vous avez du mal à vous départir encore de vos habits d’opposants ou plus exactement à fixer la limite entre vos fonctions de chef de gouvernement et chef de parti. Des dossiers d’Etat on n’en parle pas au grand théâtre devant ses militants sauf si on veut théâtraliser la noble et exaltante mission gouvernementale. Monsieur le premier Ministre, ce conflit ou confusion de rôle risque de coûter cher au Sénégal et aux Sénégalais, de par votre faute. Les commentaires de votre sortie maladroite, inopportune en compagnie de votre « bienfaiteur », « soutien », M. MELENCHON (durant les moments sombres de votre marche vers le pouvoir, vous l’aviez vous-même dit) devraient vous amener à revoir votre copie mais que nenni. Mon cher Premier Ministre, le manteau d’homme d’Etat est apparemment trop ample pour vos frêles épaules au point de vous amener à fouler aux pieds les règles élémentaires qui régissent le fonctionnement d’un Etat. Le Sénégal, notre si cher pays a connu de grands hommes d’Etat à qui nous devons aujourd’hui cet héritage d’Etat unifié, fort et stable. Cet héritage vous avez l’obligation de le sauvegarder pour ne pas entrer tristement dans l’histoire ; quel triste sort alors. On ne gère pas un Etat dans l’arrogance, le populisme, la vengeance, l’intimidation, les règlements de compte qui cachent mal votre haine injustifiée envers presque tous. Vous vous attaquez de façon spontanée et éhontée à des piliers fondamentaux de notre démocratie à savoir la presse, la justice ceux-là qui, faudrait-il le rappeler ont joué pleinement leur partition de façon responsable, professionnelle et irréprochable dans votre accession à la magistrature suprême. Un homme d’Etat ça ne parle pas ou peu mais ça agit. Le temps de l’action a sonné plus que celui de la parole pour vous. Nous attendons encore des actions concrètes de votre part pour réduire le coût de la vie, trouver des emplois aux jeunes entre autres promesses faites à nos braves et vaillants compatriotes qui attendent encore leur concrétisation. Fréquentez, Monsieur le Premier Ministre de moins en moins le grand théâtre, éviter autant que faire se peut les micros et écrans des adversaires que vous vous êtes créés inutilement à savoir la presse, concentrez-vous plus sur le travail pour lequel vous aviez été investi. Là réside la voie du salut pour vous. Jusqu’ici la seule chose que vous aviez réussi est de faire ombrage au Président de la République, élu démocratiquement par nos compatriotes ; n’est-ce pas là une confiscation du pouvoir dédié constitutionnellement au Chef de l’Etat. Par rapport à l’opposition, nous n’avons aucune leçon à recevoir du promoteur du « gatsa » « gatsa » qui a usé et abusé de la naïveté d’une certaine jeunesse pour l’inviter à la violence en saccageant et brûlant tout sur leur passage, en injuriant des uŕdignitaires, en calomniant, en jetant le discrédit, l’opprobre sur les institutions du pays pour ne citer que ces pratiques irresponsables, inélégantes aux antipodes de l’élégance républicaine. En réponse, nous militons pour une opposition responsable, républicaine, respectueuse de l’Etat et de ses institutions en vue d’exercer le contrôle de l’action gouvernementale au profit et bénéfice exclusifs de l’intérêt supérieur de nos compatriotes d’ici et de la diaspora. Que Dieu continue à veiller encore sur le SENEGAL. Amine !