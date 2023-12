KOLDA : L' inspection de l'éducation et de la formation (IEF) fête la journée de l'excellence et du partenariat

L' IEF de Kolda fête l'excellence de sa circonscription ce samedi 09 décembre. En ce sens, cette journée est parrainée par Abdourahmane Baldé dit Doura le DG de la LONASE sous le thème "accompagnement parental et développement personnel, quelles stratégies pour une culture de l'excellence". Ainsi, cette initiative primant les enseignants et les élèves chaque année demeure un moyen pour maintenir l'excellence dans l'éducation.



Dans la foulée, l' IEF Birane Tine estime que les bons résultats de la circonscription sont le fruit de tout le monde notamment l'administration, les enseignants et les parents d'élèves. Et ces prix concernent le primaire et l'enseignement moyen. Les cadeaux sont composés de lots de cahiers, de sacs entre autres.



Dans ce sillage, la commune de Thietty compte cinq élèves primés au primaire. L''enseignant qui les accompagne W Mballo estime que c'est une bonne chose d'encourager les enfants surtout ceux du monde rural. Et ceci va leur permettre de "reconsidérer" les études car tout le monde peut réussir dans l'éducation, selon lui.



Au cours de cette journée des performances de l'IEF ont été citées comme le CFEE avec 62,75 pour cent en 2019 et 82,32 pour cent en 2023 tandis que le BFEM est à 93,25 pour cent en 2023.



C'est dans cette dynamique de la culture de l'excellence instaurée par l'IEF de Kolda que les élèves et les enseignants relèveront le défi du développement.



Madou Diallo