KOLDA : Ibrahima Diawadou Barry (président conseil départemental/Vélingara) " ...comme ils l'ont dit eux-mêmes que le projet lui-même, nous ne l'avons pas..."

Le président du conseil départemental de Vélingara Ibrahima Diawadou Barry de la coalition bby attend la finalisation du "projet " du nouveau régime pour avoir une idée claire de son orientation. Dans la foulée, il soutient qu'il faut aussi "donner du temps" à l'actuel régime pour s'installer pour montrer leurs capacités. Le président du conseil départemental de Vélingara s'est confié à notre micro lors de la rencontre de remobilisation des troupes du bby à Kolda ce samedi 1er juin.





A l'en croire " pour l'instant comme ils l'ont dit eux même " que le projet lui-même nous ne l'avons pas". Et comme le projet est en cours de finalisation." A ce titre, il précise" quand, on verra le projet ou pendant la déclaration de politique générale du PM Ousmane Sonko, c'est en ce moment que nous allons nous faire une idée claire de l'orientation qu'ils comptent donner à la gouvernance du Sénégal."



Interpelé sur leur rencontre, il estime"nous sommes en réunion d'évaluations de la présidentielle de 2024, de relance et de redynamisation des perspectives du parti pour "reconquérir" le pouvoir. Et c'est une rencontre inscrite dans l'ordre normal des choses..."