KOLDA : Début de l'hivernage avec une première pluie...

Avec la première pluie et des rafales de vents enregistrées cette nuit du lundi 27 mai, l'hivernage débute au Fouladou. Ainsi, comme l'avaient annoncé les prévisions météorologiques, Kolda et ses environs viennent d'être arrosés par une bonne pluie. En ce sens, la pluie qui a débuté après le crépuscule s'est poursuivie jusqu'à 22 heures.



Et cette pluie donne un avertissement pour les producteurs qui n'attendent que cela après le défrichement de leurs champs pour semer.



Madou Diallo