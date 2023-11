KOLDA : Dakar Sacré Cœur bat le Casa sport à domicile par un but à zéro

Pour le compte de cette troisième journée, le Casa sport (vert) de Ziguinchor s'incline devant Dakar Sacré Cœur (jaune-bleu) par un but à zéro à domicile, ce dimanche 12 novembre à Kolda. Et le but victoirieux a été marqué par Abdoul Bougou Ba numéro 10 à la 67e minute en seconde période. Cependant, il faut rappeler que les deux équipes ont regagné les vestiaires à la mi-temps sur le score nul et vierge au son culturel des supporters de "allez casa".



Malgré une domination du Casa sport, le score n'évoluera pas et verra la victoire de Dakar Sacré Cœur. Et c'est une deuxième défaite du Casa sport après celle enregistrée par l'équipe de Ziguinchor à Guédiawaye lors de la 2e journée.



Le Casa sport a péché sur toutes les balles arrêtées depuis la première journée du championnat. D'ailleurs, l'équipe a raté un penalty lors de la première journée contre la Linguére de Saint Louis d'Amara Traoré. Et c'est le même scénario qui s'est répété lors de cette 3e journée du championnat où l'équipe a eu du mal à négocier les balles arrêtées.



Madou Diallo