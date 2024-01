KOLDA / Boun Oumar Dia (coalition Diao2024) : « Le travail vient juste de commencer... j'appelle tout le monde à... »

Le délégué régional de la coalition Diao 2024, Boun Oumar Dia, estime que le travail vient de « commencer » après la validation du parrainage. Dans la foulée, il précise qu'il appelle tout le monde à mettre « la main à la pâte » pour porter le candidat Mame Boye Diao au palais le soir du scrutin. Dans la foulée, il a remercié les populations pour leur soutien qui a permis à leur candidat de franchir cette étape majeure, notamment le parrainage.



Il invite « tous les fils de la Casamance naturelle et ceux du Sénégal à soutenir la candidature de Mame Boye Diao. Et c’est maintenant que le travail commence. Dans cette dynamique, nous devons continuer à sensibiliser les populations à porter leur fils au palais, le soir du scrutin. »



Dans sa lancée, il déclare : « nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis la validation de notre parrainage qui a été très sélectif malgré de nombreuses tentatives d’achats de certains de nos délégués et de manipulations. Et malgré tout cela, nous sommes parvenus à atteindre nos objectifs en parrainant notre candidat Elhadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao. Aujourd’hui, notre candidat a fait un bon parrainage et il est à 90% prêt pour la présidentielle de février 2024. »