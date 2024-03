KOLDA : Boubacar Diallo (ex Pastef/coalition Diomaye Président) « Il y’aura élection… Notre Coalition ira plus loin que gagner Kolda… »

Boubacar Diallo est un responsable de l’ex Pastef de Kolda et de la coalition Diomaye Président qui est confiant pour la victoire à la presidentielle. Ainsi, dans cette interview qu’il nous a accordée, il liste les chances de sa coalition tout en taclant le parti au pouvoir. Mais également, il est revenu sur l’actualité politique, la situation institutionnelle avant de s’appesantir sur les difficultés socio-économiques.







A l’en croire « le Sénégal vit une des périodes les plus sombres de son histoire après la pénétration coloniale que Cheikh A. Kane compare à la gésine. Depuis 1978, il y' a eu des élections mais comme celles-ci, il y'en a pas eu. Et pour cause, le Président, gardien de la Constitution est le premier à mettre celle-ci à terre. Depuis sa volonté de réduire son opposition à sa plus simple expression, le dérapage a commencé. Aujourd'hui, il est réduit à néant. D’ailleurs, la situation politique est désastreuse, les tâtonnements se multiplient. Bref, Macky a mis le pays dans une tragédie que les Sénégalais n'attendaient pas de lui. »





Une campagne électorale timide….







Dans la foulée, il précise « je ne pense pas que la campagne électorale est timide mais elle manque de leadership. D’ailleurs, le seul leadership total est du côté de la Coalition Diomaye Président. Les autres sont ceux du pouvoir actuel finissant ou de quelques rares candidats dont même la caution fait grincer des dents. En ce sens, malgré les remous, il y aura élection car ce n'est pas à ces brebis galeuses de conduire les affaires de l'Etat mais plutôt à des hommes intègres, soucieux de la reconstruction de l'Etat dans son ensemble. A ce titre, notre Coalition ira plus loin que de gagner Kolda. Pour rappel, Kolda commune est à nous depuis les élections passées. Maintenant, nous faisons cap sur le palais. »







Dans cette dynamique, il soutient « et comme conséquences, nous vivons dans un pays où les gens souffrent pleinement et ne cherchent plus à assurer les trois repas par jour mais au moins avoir de quoi bourrer les estomacs. »











Macky n’a plus aucune chance de sortir….











Au régime actuel, il estime « Macky n'a aucune chance de sortir même par une petite porte. Et même en étant stratège, il a échoué. C’est pourquoi, cette comédie de loi d'amnistie n'aboutira pas. Ceux qui ont mis ce pays dans cette tragédie politico-socio-économique n'échapperont pas car ils devront rendre compte.







Madou Diallo