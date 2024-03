KOLDA / Alpha Sy (Kamah2024) : « la position de notre coalition est de fixer une date pour la présidentielle avant le 02 avril… »

Alpha Sy, le coordonnateur des leaders de la coalition Kama2024, précise que leur coalition s’aligne sur la position des autres candidats validés par le conseil constitutionnel à propos de la présidentielle.



Il a fait cette déclaration lors de la présentation du programme du candidat Boubacar Kamara à la présidentielle devant les populations du Fouladou. Dans la foulée, il soutient que la place d’Ousmane Sonko et Diomaye Faye n’est pas en « prison » et qu’il les considère comme des « détenus politiques ». Mais toutefois, il estime qu’il faut le faire en harmonie avec le droit puisque le Sénégal est un pays de lois.



Cependant, il a rappelé toute l’importance de fixer une date avant le 02 avril pour la présidentielle par respect de la démocratie.







À l’en croire, « pour la présidentielle, la position de notre coalition est celle de l’ensemble des candidats validés par le conseil constitionnel qui se sont constitués d’ailleurs en front pour la défense de la démocratie. Ainsi, je crois que le président a encore la latitude de fixer une date pour l’élection avant le 02 avril. Et une fois la date retenue, on peut discuter pour pouvoir réduire la durée de la campagne et même entre les deux tours. En ce sens, il pourra passer la main à son successeur aisément. »







Sans gants, il avance : « on ne peut pas imaginer une situation pareille au Sénégal en tant que vitrine démocratique. Pour moi, on est déjà allé trop dans les hésitations, les tergiversations ou les revirements. Et ceci n’est pas bon pour notre démocratie alors qu’on a des enjeux sérieux comme les défis économiques. »







Dans cette dynamique, il soutient « nous avons toujours milité pour la libération des prisonniers politiques comme Ousmane Sonko et Diomaye Faye car leur place n’est pas en prison. Maintenant, nous sommes dans un pays de lois où il faut suivre les règles. Ce n’est pas parce que nous voulons qu’ils soient libérés que nous devons tordre le bras à la justice en allant trop loin. »







C’est à un véritable plaidoyer de Alpha Sy en faveur du programme de son candidat, que les fouladounabé ont eu droit.



Kolda mérite un peu mieux en terme de développement, vu sa position géographique et son potentiel agronomique, a-t-il déploré...