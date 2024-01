KOLDA - Aliou Badara Sané (MONCAP) : « Nous avons formé environ 500 femmes dans la transformation des produits locaux… »

Le mouvement lumière progressiste du Fouladou sous la houlette du président Aliou Badara Sané (MONCAP), a formé environ 500 femmes dans la transformation des produits locaux en vue de leur autonomisation. Ainsi, il entend accompagner ces femmes dans le financement de projets durables pour mieux lutter contre le chômage et la pauvreté.



En ce sens, les 187 femmes qui viennent de recevoir leur attestation s’inscrivent dans la continuité de l’objectif du mouvement. Dans la foulée, le mouvement a réitéré son engagement auprès d’Ousmane Sonko (ex Pastef) pour le porter au palais au soir du scrutin de février 2024.



À l’en croire, ils ont « formé environ 500 femmes dans le secteur de la transformation des produits locaux pour les autonomiser. D’ailleurs, on a déjà soumis le projet de ce groupement « deggo » qui bénéficiera prochainement d’un financement d’un million. » À ce titre, il précise : « nous allons faire le maillage de la région en passant par Kolda, Vélingara et Médina Yoro Foula. Nous voulons que les femmes du Fouladou soient autonomes pour sortir de la pauvreté en développant leur terroir. »



Toutefois, il rappelle : « nous sommes de l’ex Pastef et Ousmane Sonko est notre candidat pour la présidentielle prochaine. C’est une occasion pour nous de l’annoncer ici, car beaucoup de femmes de LPF dont je suis le leader, sont de l’ex Pastef. Et ensemble, on profite de cette occasion pour porter la candidature d’Ousmane Sonko comme on nous a empêché de le faire à Dakar, on le fait ici… »



L’une des priorités du mouvement est l’autonomisation des femmes par la transformation des produits locaux de proximité et de l’agroforesterie. En ce sens, LPF compte accompagner ces groupements dans le montage technique et financier de dossiers pour bénéficier de financements...