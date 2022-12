KOLDA : Abdourahmane Baldé (président/MKD) tacle le comité de gestion du stade régional... adresse une gifle aux politiciens...

Abdourahmane Baldé dit Doura président du MKD tacle le comité de gestion du stade régional. Dans la foulée, il a adressé une " gifle " à la classe politique koldoise. Il a avancé ses mots en tant que parrain de la finale de la zone 3 de l'ODCAV . Selon lui, si les talents koldois tardent à éclore c'est la faute à une mauvaise gestion des politiques. C'est pourquoi, il estime qu'il faut des assises du sport à Kolda pour créer des champions.



A l'en croire, "nous œuvrons pour les jeunes de Kolda. Et pour y arriver, il nous faut des infrastructures de taille pour pratiquer le sport. Mais avec une telle gestion sportive, il nous sera difficile d'avoir des Sadio Mané..."



Il ajoute " on est dans la constance et non comme le font les politiciens dans le dilatoire. En ce sens, je précise que mon parti est Kolda. On se demande aujourd'hui, où sont passés les moyens générés par le stade régional. Voilà autant de faits qui retardent le sport à Kolda..."



Au coup de sifflet final, l'ASC jambar remporte la finale par un but à zéro contre l'ASC aiglons.