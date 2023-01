KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé (responsable politique/APR) remobilise ses troupes pour la vente des cartes et fait cap sur 2024…

Abdoulaye Bibi Baldé, l’ex maire de Kolda et responsable politique de l’APR remobilise ses troupes pour la vente des cartes de leur parti. À cet effet, il fait cap sur 2024 avec la remobilisation de sa base par un discours appuyé. C’est un Abdoulaye Bibi Baldé déterminé et entouré de ses lieutenants, de sa base et de notables tenant dans ses mains les cartes, qui explique avec énergie les enjeux dans un futur proche. Dans cette dynamique, il a appelé tout le monde à se mettre au travail en occupant le terrain et à ne faire aucune place à l’opposition. C’est pourquoi, il a réuni les responsables des comités électoraux, les notabilités et les présidentes de groupements de femmes pour continuer l’animation du parti. Et celle-ci doit passer forcement par la vulgarisation des réalisations du président de la République issues du PSE auprès des populations.



Selon l’ex DG de la Poste, "le « yonu yokuté » et le PSE sont le meilleur programme. C'est pourquoi les militants doivent les vendre pour persuader les plus sceptiques à adhérer à BBY. Avec cet éveil de conscience de nos militants, l'opposition ne pourra pas détourner les citoyens de la bonne décision électorale. C'est pourquoi, il est important à quelques mois de la présidentielle de s'armer et armer les populations de la bonne décision politique qui est celle de renouveler la confiance au président de la République", rappelle-t-il.



D'ailleurs, les exemples de réalisations ne manquent pas comme le pont de Hiléle, la finition de la boucle du Fouladou, l'octroi par la der/fj de financements, les nominations des fils du terroir à des postes de responsabilité, entre autres. Voilà autant raisons qui font que les populations du Fouladou doivent accorder leur carte et soutien au BBY, selon lui.



Et dans cette dynamique, Abdoulaye Bibi Baldé un des maillons forts du BBY au Fouladou, met toute son énergie au service des

directives du président de la République. C'est pourquoi, il ne ménage aucun effort pour la réussite de cette entreprise chère à sa famille politique. Aussi, c’est un moyen pour lui de réveiller encore la détermination qui était déjà chez les militants à toujours l’accompagner aux côtés du président de la République...