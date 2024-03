KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé (ex maire / BBY) "Je salue la maturité politique des sénégalais..."

Abdoulaye Bibi Baldé l'ex Maire de Kolda a effectué son devoir citoyen au centre du CEM1, ce dimanche 24 mars. Ainsi, il salué "la maturité politique" du peuple sénégalais pour avoir entamé le vote dans le calme. À cet effet, comme les autres, il est revenu sur le bannissement de la violence.



"Je remercie Allah le Tout Puissant en priant sur le prophète (Psl) pour m'avoir permis d'accomplir mon devoir citoyen. En ce sens, je suis satisfait aujourd'hui car il y a de cela quelques mois, personne ne pensait qu'on aurait une élection calme et aussi rapide."

Selon lui, "la situation était tellement tendue que c'est le moment de féliciter ici le peuple sénégalais pour sa maturité politique. D'ailleurs, nous avons mené une campagne dans la sérénité malgré les enjeux avant de procéder à ce choix hautement important."

Dans cette dynamique, il poursuit : "il faut bannir toute forme de violence, car le peuple a compris qu'il y a une vie avant, pendant et après l'élection. D'ailleurs durant toute la campagne, il n'y a pas eu de violences majeures." Et le plus important, selon lui "c'est la nation sénégalaise. C'est pourquoi, je souhaite que les sénégalais soient encore lucides pour choisir un président qui soit aux attentes du peuple pour le développement du Sénégal..."