KOLDA : 5.000 cartes d’égalité des chances distribuées… (Direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées).

Pour rappel, les acteurs régionaux du secteur sont en formation dans la capitale du Fouladou pour se familiariser avec la nouvelle plateforme de gestion de la carte d’égalité des chances. Et ce nouvel outil devra faciliter l’enrôlement de ces derniers dans le fichier de la carte d’égalité des chances. Ainsi, les centres régionaux vont être dotés d’outils informatiques puisque le système est informatisé pour faciliter le travail des agents.



Mamadou Lamine Faty directeur de la promotion et de protection des personnes handicapées : « à Kolda, on a distribué 5.000 cartes d’égalité des chances pour les personnes handicapées. Et avec la nouvelle plateforme, il est important de former les acteurs afin de se familiariser avec le logiciel pour l’enrôlement rapide des dossiers. En ce sens, c’est un système de protection sociale des personnes handicapées. » D’ailleurs, il précise : « ce système fait la fierté du Sénégal puisque des pays prennent exemple sur nous pour aller dans le même sens… »



Sur la prise en charge des enfants issus des personnes handicapées, il souligne : « nous sensibilisons les personnes handicapées à inscrire leurs enfants à l’état civil. Mais pour ceux qui n’en ont pas, on organise des audiences foraines pour leur permettre d’avoir les pièces d’état civil pour étudier. »