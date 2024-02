KOLDA : 17 manifestants interpellés lors de la protestation contre le report de la présidentielle

Ce sont 17 manifestants qui ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité ce vendredi 09 février. Ainsi, ils ont été arrêtés et mis en garde à vue à cause de leurs manifestations liées au report de la présidentielle. En ce sens, il s'agit du professeur d'anglais Mamadou Lamine Faye, d'Alioune Badara Sané ex Pastef et président du mouvement lumière progressiste du Fouladou, de l'activiste Mouhamadou Soumboundou dit Guélewar, entre autres...