KHADIM SÈYE (Taïba Moutoufa) : « En faisant de Ibrahima Ndour, le maire le mieux élu du département de Diourbel… »

En faisant de Ibrahima Ndour le maire le mieux élu du département de Diourbel, la commune de Taïba Moutoufa confirme sa fidélité au Président Macky Sall et son ancrage à Benno Bokk Yaakar.



Porté à la tête de la commune en 2014 avec un taux de 72%, l’ancien Directeur de l’Enseignement Moyen Secondaire Général (DEMSG) a brillamment été réélu en 2022 avec un taux de 56,70 % ; devenant ainsi le Maire le mieux élu du département de Diourbel.



Cette constance dans l’excellence, Ibrahima Ndour, actuel PCA du Centre National de Qualification Professionnelle (CNQP), le doit à son sérieux, sa rigueur, sa compétence, sa proximité avec les populations et à son bilan élogieux à la tête de la commune de Taïba Motoupha.



Son altruisme dépasse les limites de sa commune car ses actions sociales sont connues dans toutes les communes du département de Diourbel où il compte de nombreux amis, sympathisants et parents.



Fidèle compagnon du Ministre Dame Diop, le Maire Ibrahima Ndour qui aime se présenter comme un « disciple du Pr Cheikh Anta Diop », a sauvé l’honneur de la coalition BBY dans le département de Diourbel.



En avant Monsieur le Maire pour de nouvelles victoires et de nouvelles conquêtes au profit des populations qui te chérissent tant !!!



KHADIM SÈYE- Agroéconomiste, ressortissant de Taïba Moutoupha.