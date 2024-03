KÉRÉWANE (Médina Yoro Foula) : Un violent incendie emporte un enfant, brûle deux villages et un montant de 5 millions...

Un violent incendie a fait un mort (bébé d'un an et demi de sexe masculin) dans la commune de Kéréwane du département de Médina Yoro Foula (Kolda). Ainsi, les flammes ont brûlé 5 concessions dans deux villages notamment à Saré Guiro (03) et Serigne Babou (02). Dans sa propagation furieuse, le feu a consumé tous les vivres en l'occurrence du riz, de l'arachide, des ruminants, entre autres.

Actuellement, c'est la consternation dans ce village où les sinistrés n'ont plus rien aujourd'hui avec cet incendie qui s'est produit ce samedi 02 mars 2024. C'est pourquoi, le maire de la commune Boubacar Diallo, interpelle les autorités et les bonnes volontés pour venir en aide à ces populations.