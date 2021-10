KÉDOUGOU / ’’Ubbi Tey Jang Tey’’ : Mamadou H. Cissé débloque 10.000.000 de francs en fournitures scolaires

Le maire de Kédougou, Mamadou Hadji Cissé réaffirme son engagement au service de l'éducation. Ce mardi 19 octobre 2021, il a mis à la disposition de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Mamadou Barry, des fournitures scolaires d'un montant de 10.000.000 de nos francs. La cérémonie de remise a eu lieu à l'hôtel de ville le 19 octobre en présence des membres du bureau municipal.



Cette dotation est constituée de cahiers, stylos, fiches, craies et de matériel didactique... En marge de cette activité, l'IEF a saisi cette occasion pour remettre au maire de la commune les résultats des examens du CFEE. L’accompagnement des collectivités territoriales et des partenaires de l'éducation a abouti à ces résultats satisfaisants.



Mamadou Barry, IEF de Kédougou, a salué ce geste important qui permettra aux écoles de faire beaucoup mieux. Il a également témoigné des réalisations telles la réhabilitation des salles de classe, la clôture de quelques écoles, effectuées par la mairie. Il a surtout rappelé la construction de 03 salles de classe en moins de 3 mois, qui entre dans le cadre de l’éradication des abris provisoires, a-t-il précisé. À cette occasion, il ainsi salué les multiples efforts du maire et de ses collaborateurs aux côtés de l'éducation et la formation.



Quant au maire, il a d'abord félicité l'IEF pour les résultats obtenus lors des examens du Cfee et du Bfem 2021. Le premier magistrat de la commune s'engage à réaliser plus d'infrastructures scolaires pour l'année scolaire 2021-2022, afin d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage...