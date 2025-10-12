KAMB : L’ASC Thiankhé s’adjuge la coupe du maire Birame Ba, la jeunesse réclame des grilles de protection et un nom pour le stade municipal

L’ambiance était festive ce samedi au stade municipal de Kamb, dans le département de Linguère, à l’occasion de la finale du tournoi de la coupe du maire. L’affiche opposait deux équipes locales très suivies : l’ASC Thiankhé et l’ASC Ndiarno.

Au terme d’un match disputé et riche en émotions, l’ASC Thiankhé a pris le dessus sur son adversaire sur la plus petite des marges (1-0), s’offrant ainsi le trophée convoité.

Le parrain de la compétition, le maire de Kamb, Birame Ba, n’a pas lésiné sur les moyens pour magnifier l’événement et récompenser sa jeunesse. L’équipe championne est repartie avec une enveloppe de 150 000 FCFA, le trophée, un jeu de maillots, des bas et un ballon.



L’équipe finaliste, l’ASC Ndiarno, a également reçu une enveloppe de 100 000 FCFA, un jeu de maillots, des bas et un ballon.

Le maire a, par ailleurs, offert à chacune des sept ASC participantes (Kamb, Mbayène Thiasdé, Mouillé, Malème, Ndiarno, Ndothié et Thiankhé) un jeu de maillots et un ballon, ainsi que des trophées individuels récompensant le meilleur joueur et le meilleur buteur du tournoi.

Dans son allocution, Birame Ba a tenu à remercier la population de Kamb, en particulier la jeunesse, pour sa forte mobilisation autour de l’événement. Il a salué le travail du comité directeur de la zone de Kamb, qui, selon lui, ne cesse d’accompagner les jeunes dans le développement du sport local.

Le maire a aussi adressé ses félicitations à l’équipe victorieuse et ses encouragements à l’équipe battue, avant de remercier ses partenaires et collègues élus, dont Maham Ka, maire de Thiargny, présent à la cérémonie.

De son côté, Ibra Niang, président de la zone de Kamb, a exprimé sa gratitude au parrain pour son soutien constant, tout en formulant deux doléances majeures : l’installation de grilles de protection autour du terrain et l’attribution d’un nom au stade municipal de Kamb.

En réponse, le maire Birame Ba a assuré être conscient des attentes de la jeunesse et a promis d’y apporter des solutions dans un avenir proche.