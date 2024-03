Justice : le Fils d’un ancien président de Guinée-Bissau a été condamné pour trafic international d’héroïne aux États-Unis

Malam Bacai Junior, fils de l'ancien président bissau-guinéen Malam Bacai Sanha, a été condamné à plus de six ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue.



Malam Bacai Sanha Jr, fils d’un ancien président de Guinée-Bissau, a été condamné à plus de six ans de prison aux États-Unis pour son implication dans un trafic international d’héroïne, a annoncé mardi dernier la Justice américaine, dans un communiqué.



En effet, Malam Bacai Junior a été arrêté avec un associé à son arrivée à Dar-es-Salam, la capitale économique de la Tanzanie, en juillet 2022, et tous deux ont été extradés aux États-Unis peu après.

En septembre 2023, Malam Bacai Sanha Jr. a plaidé coupable « d’association de malfaiteurs en vue de distribuer une substance réglementée à des fins d’importation illégale. »



Selon la justice américaine, le fils de l'ancien président Bissau-Guinéen Malam Bacai Sanha âgée de 52 ans, organisait un trafic d’héroïne et son importation d’Europe vers les États-Unis dans le but de financer un coup d’État en Guinée-Bissau visant à l’installer à la présidence.



« Malam Bacai Sanha Jr. n’était pas un trafiquant de drogue international ordinaire, il est le fils de l’ancien président de la Guinée-Bissau et trafiquait de la drogue pour une raison bien précise : financer un coup d’État », a déclaré Douglas Williams, agent spécial responsable du bureau local du FBI à Houston (Texas).