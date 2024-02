Justice : l'inspecteur des Domaines Olivier Boucal est libre.

L'inspecteur des Domaines Olivier Bocal hume l'air de la liberté. Il fait partie de la vague de détenus politiques qui ont bénéficié d'une liberté provisoire cet après-midi du jeudi 15 février 2024 de la Prison de Rebeuss.



Il s'agit du professeur Cheikh Oumar et l’activiste Abdou Karim Gueye xrum xax, Toussaint Manga, Pape Abdoulaye Touré Oustaz Assane Seck, Aliou Sané, le rappeur Nit Doff, Yarga Sy, Fadilou Keita, Oustaz Assane Seck, le maire Jamil Sané et le Dr Seydou Diallo de Pastef. Ils ont tous bénéficié d’une liberté provisoire après plusieurs mois de détention et entre autres Olivier Bocal.