Justice/ Pape Alé Niang : « Je m’engage à ne plus parler du dossier judiciaire me concernant et son environnement… »

Le patron du site d’informations générales, Dakar Matin, a décidé de changer de stratégie pour faire face au dossier le concernant. Dans une lettre rendue publique, Pape Alé Niang prend la décision de ne plus s’exprimer, conformément aux exigences du contrôle judiciaire. Il ne parlera plus des forces de sécurité et de défense…

Voici le contenu de sa lettre in extenso… Face à la tournure de mon dossier judiciaire avec ma nouvelle arrestation, j’avais sollicité mes avocats sur la meilleure manière de clore ce dossier. Ils m’ont suggéré de faire un engagement écrit pour ne plus parler du dossier conformément aux exigences du contrôle judiciaire. J’estime par ailleurs que je n’ai jamais violé ce contrôle judiciaire. Ma famille, des parents et des amis m’ont mis également la pression pour sauver ma santé très fragile. C’est sur mon lit d’hôpital que j’ai rédigé de bonne foi cet engagement en ces termes : « Suite à la demande de ma famille, de mes parents, de mes avocats, je m’engage à ne plus parler du dossier judiciaire me concernant et son environnement. Mais également des forces de défense et de sécurité et des autorités qui les incarnent jusqu’au règlement définitif du dossier ». Cet engagement, le ministre de la Justice est au courant de même que le procureur. Signé Pape Alé NIANG