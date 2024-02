Justice : Le FJ salue la vague de libération et plaide pour les "détenus non connus du public"

"Le Forum du justiciable accueille avec satisfaction la décrispation de l’espace public avec la vague de libération de détenus", a d'emblée indiqué le FJ dans son communiqué.

Le FJ plaide aussi pour les "détenus non connus du public". "Le Forum du justiciable, voudrait attirer l’attention des autorités judiciaires sur l’impératif de faire bénéficier ces mesures aux détenus non connus du public et qui avaient été appréhendés dans les mêmes conditions que ceux qui sont libérés".

"Le Forum du justiciable invite les autorités judiciaires à poursuivre cette dynamique pour non seulement désengorger les prisons, mais également pour pacifier le climat social et politique", a-t-il conclu.