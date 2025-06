Julie Dacosta affiche ses ambitions : « Je veux faire partie du 12 et tout donner pour le Sénégal »

Julie Dacosta, l'ailière faisant partie de l'équipe en préparation pour l'AfroBasket 2025, affiche clairement sa détermination et sa confiance. « Tout va très bien. » « Je suis à l'aise ici, nous sommes bien familiarisés l'un avec l'autre, nous nous entendions bien auparavant donc il n'y a pas de souci », dit-elle en souriant. Après une saison réussie en club, la joueuse vise un but précis : faire partie des 12 Lionnes qui représenteront le Sénégal en Côte d'Ivoire. « On va tenter de s'investir pleinement. » « J'ai réalisé une excellente saison, maintenant, nous devons tous ensemble agir pour rehausser notre engagement », déclare-t-elle, animée par le désir de participer pleinement au retour du Sénégal en tête de l'Afrique.