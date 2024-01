Journée nationale de l’Equité : Le chef de l’état quitte la cérémonie pour “une urgence diplomatique“

On en sait un peu plus sur le départ in extremis du chef de l'Etat ce matin, lors du lancement de la journée nationale de l'équité. En effet, Macky Sall a quitté précipitamment pour prendre à une visioconférence avec des pairs et des personnalités diplomatiques