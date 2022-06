Journée mondiale du Donneur de sang : 45 et 88 dons enregistrés, des donneurs distingués pour leur record.

Ils ont été cités comme exemple pour avoir battu le plus grand record de don de sang au centre de transfusion sanguine. L’un ayant enregistré plus de 88, l’autre plus de 45 dons. Honorés et décorés ont-ils été à l’occasion de la commémoration de la journée mondiale du donneur de sang.



Ces deux âmes bienfaisantes n’ont eu besoin d’un quelconque motif ou motivation pour offrir leur sang ont-ils affirmé, seule la générosité les anime. Et rien que pour cela, ils incitent tout le monde à venir faire comme eux pour sauver et aider des âmes en faisant don de quelques gouttes de ce liquide précieux qui ne se fabrique et ne se vend nulle part...