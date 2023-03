Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : Les défis, acquis et perspectives au Sénégal

multisectorielle. Tout cela, nécessite une mobilisation des décideurs et de toute la communauté, l’augmentation des investissements, en adoptant des approches innovantes et en engageant une collaborationmultisectorielle.

Considérée comme un problème de santé publique mondial, la Tuberculose est une maladie transmissible qui figure parmi les grandes causes de mauvaise santé. La pauvreté, la dénutrition (ou malnutrition), infection à VIH, consommation de tabac et diabète en sont les principaux déterminants.Ce vendredi, est célébrée la journée mondiale de la tuberculose. Le ministère de la santé et de l’action sociale dans le cadre de la lutte contre cette maladie, s’est investi pour un paquet de services de dépistage, de traitement et de prévention de la tuberculose qui est offert gratuitement dans toutes les structures de santé publique avec un personnel intervenant et qualifié à tous les niveaux. En baisse régulière, avec les interventions conjointes mises en œuvre en collaboration avec le Conseil national de Lutte contre le Sida, la prévalence de la Tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH est de 3,5%. Cette baisse conforte le succès thérapeutique d’une valeur de 89,4%, pour une cible fixée à 90% par l’OMS, à l’horizon 2035.Dans cette dynamique, l’État, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, a relevé le plateau technique de diagnostic. Par la disponibilité de nouveaux outils de diagnostic rapide et de qualité comme la microscopie à fluorescence et les tests moléculaires rapides tel que le GeneXpert. 53 appareils permettent ainsi de détecter la maladie en 2 heures, y compris les formes pharmacorésistantes.Les malades sont pris en charge gratuitement dans les Centres (ou unités) de traitement ouverts au sein des hôpitaux, des centres ou postes de santé de tous les districts sanitaires. Les patients en situation de précarité bénéficient également de mesures de soutien comme la dotation de paquet alimentaire, l’appui au transport et l’accompagnement psychosocial.Les 562 organisations communautaires de base qui travaillent en étroite collaboration avec le personnel des districts sanitaires, appuient les activités de communication et sensibilisation sur la tuberculose, l’orientation des malades présumés, le suivi du traitement, le dépistage actif ciblant les personnes vulnérables. À cela s’ajoutent, des activités de promotion des droits humains et du Genre pour un accès plus facile aux soins.