Journée mondiale de l’environnement à Kolda : 390 cas d’incendie en 5 ans avec 78 cas par an…plus de 20 millions d’arbres coupés …(organisateurs)

À l’instar du pays, Kolda a célébré la journée mondiale de l’environnement ce mercredi 5 juin. C’est une occasion saisie par les acteurs pour annoncer que la région a enregistré 390 cas d’incendie durant le dernier quinquennat (2019/2023) avec une fréquence de 78 incendies par an pour une superficie de 20.000 hectares brûlés. Dans la foulée, les organisateurs ajoutent aussi qu’entre 2010 et 2020, il y a eu plus de 20 millions d’arbres coupés dans le département de Médina Yoro Foula. Avec ces chiffres alarmants, les acteurs du secteur en collaboration avec les autorités administratives et locales, ont appelé à travers leur randonnée pédestre à une prise de conscience des enjeux environnementaux.

En ce sens, le thème de cette année, « la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sècheresse » et son slogan « nos terres, notre avenir. Nous sommes la génération restauration », demeure une interpellation forte à l’endroit de tout le monde.

À en croire Marième Hanne, adjointe au gouverneur (AA), « c’est une activité symbolique mais très importante tant sur le plan national qu’international. Aujourd’hui, il est crucial de discuter avec les organisations de la préservation de l’environnement y compris toutes les parties prenantes engagées dans la préservation de l’environnement. » Dans la foulée, elle précise : « nous sommes tous interpellés au premier rang pour changer nos habitudes en faveur de la protection de l’environnement de plus en plus menacé par la coupe abusive de bois, l’effet de serre entre autres. D’ailleurs, nous devons avoir les réflexes environnementaux comme le reboisement qui est une action du militantisme écologique… »

Dans la même dynamique, les organisations citoyennes de protection de l’environnement ont fait la même invite à tout le monde. C’est le cas de Mouhamadou Soumboundou, secrétaire exécutif d’Urgence écologique. « Cette journée est une réussite pour nous, car nous constatons qu’il y a une synergie d’actions dans le discours en faveur de la préservation de l’environnement. C’est pourquoi, nous avons fait un plaidoyer pour la revitalisation du fleuve Casamance pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. »

À cela, il ajoute : « et dans cette optique, nous allons étendre nos actions dans le monde rural pour faire comprendre aux populations que nous avons le même destin. Et comme le disait Jacques Chirac : « Quand la terre brûle, chacun doit être un sapeur-pompier, sinon elle brûlera avec nous… »