Journée internationale des personnes handicapées à Dakar Dem Dikk : Le plaidoyer du directeur Ousmane Sylla

L’amicale des personnes Handicapées de Dakar Dem Dikk, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier à la maison de la culture Douta Seck la journée internationale des Handicapés. Cette année, le directeur de la société nationale Dakar Dem Dikk (DDD) a été choisi comme parrain. Une belle occasion pour Ousmane Sylla de faire le plaidoyer pour une meilleure prise en charge des besoins de ces personnes à mobilité réduite.





Il a exprimé son engagement envers la cause des personnes handicapées. « Cette année, je suis venu parce que je veux. Parce que j'ai vu l'importance que vous avez dans cette société. J'ai vu votre engagement pour cette société. Votre détermination pour le développement de cette société. Je vous dis merci beaucoup pour le travail que vous faites » a martelé Ousmane Sylla, directeur général de Dakar Dem Dikk. Le président de l'Amicale des Personnes Handicapées de Dakar Dem Dikk après avoir listé les nombreux défis dont ils sont confrontés, a interpellé le gouvernement pour le renforcement des politiques d'égalité sociale et à faciliter l'insertion professionnelle des personnes à mobilité réduite : « Nous appelons le gouvernement du Sénégal à promouvoir davantage les politiques d'égalité et d'équité sociale, en mettant en œuvre des stratégies devant faciliter l'insertion professionnelle des personnes à mobilité réduite » propose Babacar Diop. A noter que lors de cette célébration de la journée internationale des personnes handicapées de Dakar Dem Dikk, le directeur Ousmane Sylla a lancé à la population sénégalaise notamment les jeunes à faire actes de civisme et à protéger les bus Dakar Dem Dikk qui, dira t-il, sont un patrimoine national.



Cheikh S. FALL