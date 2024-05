Journée internationale des casques bleus : Trois militaires sénégalais vont recevoir à titre posthume la médaille Dag Hammarskjöld

Ils vont recevoir à titre posthume la médaille Dag Hammarsk-jöld décernée aux militaires qui ont perdu la vie lors des opérations de maintien de la paix sous la bannière de l'Onu.

Le document lu par nos confrères du journal Le Soleil révèle que le Sénégal est le 13e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix de l'Onu. Selon la même source, plus de 1 200 soldats et policiers sénégalais sont actuellement déployés dans les missions de l'Onu en République Centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. « L'Onu a déployé 76.000 hommes et femmes dans 11 zones de conflit à travers le monde », lit-on dans le communiqué.