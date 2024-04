Journée internationale de la terre : À Kolda, populations et société civile alertent sur la préservation urgente de l'environnement...

La célébration de la journée internationale de la terre est un moment solennel pour rappeler les urgences liées à la vie de l'homme sur elle, face aux changements climatiques.

Ainsi à Kolda, il ne manque pas de sujet pour parler de la terre, notamment l'assèchement des cours d'eau, l'augmentation de la chaleur, la raréfaction de la pluie et le déficit de rendement.

À celà, il faut ajouter une grande pollution au plastique sur les surfaces agraires, du fleuve, la coupe de bois abusive et les émissions de gaz à effet de serre. Selon les scientifiques, la terre suffoque car ses principaux poumons sont agressés, notamment les forêts de l'Amazonie et du Congo. Et la même situation est entrevue au Fouladou où des prédateurs de la forêt veulent tout détruire.

Cependant à Kolda, des efforts se multiplient avec les mouvements citoyens écologiques pour sensibiliser les populations sur la préservation de la terre. À l'image d'urgence écologique, une organisation de la société civile en faveur de l'environnement multiplie la sensibilisation et le reboisement sur le terrain.

Moudjibou Rahmane Baldé, responsable de l'association ADET : " il y a eu beaucoup de discours et moins d'actions autour de ce sujet. Aujourd'hui, il est urgent face à l'ampleur du changement climatique d'agir en ayant des défis d'ici quelques années. D'ailleurs, chacun doit se fixer un défi de planter et faire le suivi des arbres axé sur une sensibilisation sur les éléments nocifs à la terre comme le plastique."

À Kolda, le fleuve Casamance est l'exemple patant du réchauffement climatique. Aujourd'hui, même en pleine saison des pluies, on peut se promener sur le lit du fleuve par endroit. Et tout ceci n'est qu'un avertissement pour l'humanité qui doit prendre bien soin de la terre...