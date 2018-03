Journée internationale de la Femme : Mme Fatoumata Niang Ba honorée par les femmes de Grand-Yoff

L’association CODEF, des enseignantes de Grand-Yoff a fait l’honneur d’inviter la Présidente de l’UDES/R Mme Fatoumata Niang Ba en tant que marraine de la Journée Internationale de la Femme organisée à l'école Mor Fall de Grand-Yoff. La très engagée à la cause des grand-yoffois Fatoumata Niang Ba s’est dit très fière et honorée de cette reconnaissance de sa localité. Sa proximité avec les populations a été magnifiée par les organisatrices et son soutien moral et financier est toujours apprécié des grand-yoffois.

Étaient aussi présents à cette cérémonie le chef de cabinet du Maire de Grand-Yoff, Mr Bassirou Samb, le Directeur de l’école Mor Fall, la directrice de l’école Marché, le représentant de l’IEF et l’ensemble du corps professoral de la commune.