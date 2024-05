Journée de Dialogue National ou Assises de la Justice : Plus de 200 participants, toutes classes sociales confondues, attendues au Cicad

Ce mardi 28 mai 2024 se tiendront les Assises de la Justice au Centre de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). Outre le chef de l'État, le Premier ministre et son gouvernement, plus de deux-cents (200) participants sont attendus à cette rencontre entre les acteurs de la justice et la population sénégalaise. Cette journée de Dialogue National qui a pour thème : "Réforme et modernisation de la Justice", verra la présence de plusieurs profils. Les anciens ministres de la justice, les anciens procureurs, les syndicats de la justice, les centrales syndicales, les anciens présidents de l'Assemblée Nationale, les associations de Médias, les recteurs et Professeurs d'Université, les représentants des familles religieuses, des associations religieuses, des associations culturelles, les présidents d'Institutions de la République, les représentants des Partis Politique, des artistes, et une vingtaine d'anciens détenus pour ne citer que ceux là, sont invités à prendre part aux Assises de la Justice. Plusieurs propositions ou recommandations sont attendues à l'issue de cette large concertation, en vue de réformer la Justice tant décriée ces dernières années par la population sénégalaise.