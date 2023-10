Journée culturelle Serigne Bara : la famille Thioro Balla exprime toute sa satisfaction à Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba

Dans le cadre de la célébration de la 16e édition de la journée culturelle de Mamadou Lamine Bara, Serigne Bassirou Khadim Awa Ba a tenu ce samedi, la première réunion préparatoire de cet événement de grande envergure.



La rencontre d’aujourd’hui qui a réuni différentes structures de l’organisation et par ailleurs, des disciples de Serigne Touba et de sa famille, a été une occasion d’échanges et de partage.

Après ses mots de bienvenue, Serigne Bassirou a automatiquement donné la parole à chacun d’entre eux pour ainsi discuter des idées. Mais dans les analyses, les attentions étaient plus accentuées sur la communication, la sensibilisation et la mobilisation.

Cependant les propositions issues des discussions ont été prises en compte et seront bientôt traitées. Pour l’un des jeunes talibés, certaines failles observées dans les précédentes éditions devraient être évitées cette fois-ci.

Aujourd’hui, l’honneur réservé à la famille Serigne Cheikh Thioro et Serigne Balla Thioro Mbacké ne cesse d’être magnifié. De son côté, Serigne Bassirou ne cesse de vulgariser l’image de ses deux hommes à la nouvelle génération, et pour cela, il compte bien mettre à disposition tous les moyens nécessaires.

Ainsi, Serigne Bassirou Khadim Awa Ba lance un appel à tous les talibés à venir vivre massivement et participer à cette journée riche d’enseignement.