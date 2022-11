Journée culturelle Serigne Bara Mbacké : Serigne Djily Mbacké décline le programme et annonce les innovations.

Dans le cadre de la tenue, le 19 novembre prochain, de la Journée culturelle et religieuse dédiée à Cheikh Mouhamadoul Lamine Bara Mbacké, une avant première de l’événement s’est tenue ce 6 novembre, au Cices.



La rencontre a réuni plusieurs personnalités issues des différents foyers religieux du pays afin de manifester leur intérêt par rapport à la journée culturelle et religieuse. Dans sa prise de parole, Serigne Djily Mbacké, Président du comité d’organisation, a rappelé l’action de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké à l’endroit de toute la Oumah islamique. Le président du comité d’organisation a renseigné également sur les efforts consentis avec des innovations pour la 15ème édition de cette journée culturelle dédiée à Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Serigne Djily Mbacké n’a pas manqué de décliner l’agenda de la journée avec des récitals de Coran et des poèmes (Khassaïdes) de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Une exposition sur la vie et l’oeuvre de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sera également au rendez-vous. Des hommes religieux ayant beaucoup contribué au rayonnement de la religion dont, Serigne Abass Mbacké, Khalife de Darou Mounty, Serigne Pape Malick Sy, Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, Serigne Moustapha Massamba Mbacké entre autres, recevront un hommage à travers cette journée. Serigne Mame Cheikh Anta Mbacké et Serigne Afia Mbacké sont désignés parrains de l’événement.



Dans son discours à l’occasion de l’avant première de la Journée culturelle et religieuse dédiée à Cheikh Mouhamadoul Lamine Bara Mbacké, au Cices, le coordonnateur et initiateur de l’événement, Serigne Bassirou Khadim Awa Ba a rappelé l’intérêt de la journée. Selon le guide religieux, le rendez-vous prévu le 19 novembre prochain, a pour sens de perpétuer la volonté de Cheikh Mouhamadoul Lamine Bara Mbacké dans la l’apprentissage et l’enseignement des connaissances mais surtout son action à l’unité des fidèles.