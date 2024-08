Journée Sans Presse : Le CDEPS exprime sa satisfaction et félicite la volonté du Président de dialoguer

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), dirigé par son président Mamadou Ibra Kane, s'est réuni ce 16 août 2024 pour évaluer les retombées de la " journée sans presse" observée le 13 août dernier. Cette journée de mobilisation a été marquée par une absence totale de publications, d’émissions, et de diffusions, une initiative qui visait à attirer l'attention sur les défis auxquels sont confrontés le secteur de la presse nationale.



Mamadou Ibra Kane, lors de cette rencontre, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de cette journée, soulignant l'engagement massif des médias, des journalistes, et des techniciens. Il a salué leur solidarité et leur détermination à faire entendre la voix d'un secteur en difficulté. Le président du CDEPS a également présenté des excuses aux lecteurs, téléspectateurs, et internautes, qui ont été privés d'informations, ce jour-là.



Il a justifié cette interruption en expliquant que si la presse a failli à sa mission de service public, c’est parce que les nouvelles autorités en place semblent enfoncer encore davantage le secteur dans une crise déjà bien installée. Selon lui, la situation actuelle nécessite une prise de conscience et des actions urgentes pour sauver ce pilier essentiel de la démocratie.



En dépit de cette situation préoccupante, Mamadou Ibra Kane s'est réjoui de la réaction positive du président Bassirou Diomaye Faye lors du Conseil des ministres du 14 août 2023. « Le chef de l'État a manifesté sa compréhension des difficultés que traverse la presse et a exprimé son intention d'engager un dialogue constructif avec le secteur » se réjouit Mamadou Ibra Kane. Cette ouverture a été accueillie avec optimisme par le CDEPS, qui voit en elle une opportunité de sortir la presse du gouffre dans lequel elle se trouve.



Le président du CDEPS a conclu en saluant la volonté du président Diomaye Faye de travailler main dans la main avec les acteurs de la presse pour trouver des solutions aux problèmes qui les accablent. Il a affirmé que le CDEPS est en phase avec cette démarche et prêt à collaborer pour le bien de la presse nationale.