Journée Nationale "Setal Sunu Rew" :" Un engagement citoyen à perpétuer "( Saliou Samb pdt Conseil départemental de Mbour)

Le Président du Conseil Départemental, Saliou Samb, a lancé la journée nationale de "Setal Sunu Rew", accompagné de toute son équipe. Les opérations ont débuté à l’esplanade du Stade Caroline Faye et se sont étendues jusqu'à Auchan M’bour et le marché central de M’bour. Cet acte républicain répond à l’appel du Chef de l’État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, visant à mobiliser tous les citoyens du pays pour des journées de nettoyage.



Cette initiative met en lumière l'importance de la citoyenneté et de l'esprit républicain. En participant activement à ces journées de nettoyage, chaque citoyen contribue à l’amélioration de son environnement et renforce le sentiment d’appartenance à une communauté solidaire et engagée. Le Président Saliou Samb a souligné que la propreté de notre cadre de vie est l'affaire de tous et que des actions collectives comme " Setal Sunu Rew" sont essentielles pour bâtir un Sénégal plus propre et plus sain.



"Nous devons tous nous mobiliser pour assurer la propreté de nos villes et villages. La propreté est l’affaire de chacun, et ensemble, nous pouvons faire une différence significative. Cet acte reste un engagement citoyen à perpétué" a déclaré Saliou Samb.



Le Conseil Départemental de M’bour s'engage pleinement dans cette démarche, démontrant que la collaboration entre les autorités locales et les citoyens est cruciale pour le succès de telles initiatives. En nettoyant ensemble, nous renforçons non seulement notre engagement civique, mais aussi notre unité nationale et notre détermination à travailler pour le bien commun.