Journée Mondiale de l'Environnement : Sonatel et la plateforme Orange Engage for Change, s’engagent…

À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, les salariés de la Sonatel autour de la plateforme Engage for Change, à leur initiative, s'impliquent directement dans diverses initiatives écologiques.

À travers ce nouveau programme Orange Engage for Change, le groupe et ses salariés réaffirment leur engagement continu envers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en lançant la plateforme Orange Engage for Change. Cette initiative vise à impacter positivement la société et l’environnement tout en renforçant la cohésion des équipes.





Au Sénégal, tout au long de ce mois de juin, Orange Sénégal dans son communiqué, informe que plusieurs initiatives locales seront organisées pour démontrer l’impact concret de cette plateforme. C’est ainsi qu’une équipe de salariés volontaires a participé ce mercredi à une action de reboisement et d’aménagement d’espaces verts aux alentours du Siège de la Sonatel. Le 15 juin prochain, elle sera à la production de zones de pépinières et de micro-jardinage à Guédiawaye. Des exemples d’actions qui symbolisent l’engagement de Sonatel à soutenir des projets locaux qui renforcent le lien social et protègent l'environnement. « Le traditionnel Mois vert a démarré le 1er juin dernier par l’assainissement et le nettoiement de la cité Keur Gorgui où se trouve le siège de Sonatel, répondant ainsi à l’appel du Chef de l’État », lit-on dans le communiqué.





En ces temps incertains, marqués par des défis environnementaux sans précédent, déclare Sékou Dramé, directeur général de la Sonatel, "il faut renouveler l’engagement à travailler sans relâche pour un avenir durable et prospère des populations".

Asma Ennaifer, Directrice Exécutive RSE et Communication d’Orange Middle East and Africa et Secrétaire générale de la Fondation Orange Digital Center ajoute : « Cette plateforme des salariés est un outil puissant pour fédérer nos équipes autour de valeurs partagées. Chaque initiative, chaque action menée par nos salariés témoigne de notre capacité collective à apporter des changements significatifs. Nous sommes fiers de voir cet engagement se concrétiser et de constater l’impact positif qu’il génère. »



Orange Engage for Change est une plateforme web qui offre un espace pour découvrir, partager et s'engager dans des projets sociétaux. Elle est accessible à tous les salariés du groupe Orange pour se porter volontaire et au grand public pour une meilleure compréhension de nos engagements. Cette initiative s'appuie sur les programmes de Fondation et du réseau des Orange Digital Centers, offrant ainsi un cadre structuré, une infrastructure solide et des opportunités variées pour soutenir et développer des actions bénévoles avec nos salariés engagés.