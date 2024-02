Journalistes brutalisés dans l’exercice de leurs fonctions: Le Synpics exige des sanctions…

Le droit d’informer juste et vrai est-il devenu un crime ? Visiblement oui si l’on se fie aux actes perpétrés par des éléments de la police sur des reporters sur le terrain ce vendredi lors d’une manifestation de membres de l’opposition. Dans l’exercice de leurs fonctions, Absa Hane, journaliste à Seneweb, Mor Amar du quotidien « Enquête » et une équipe du groupe Leral.net ont été tous brutalisés. La première a été brutalement interpellée, violentée dans le fourgon jusqu’à perdre connaissance. « Son cas interpelle d’autant que la vidéo de son arrestation est la meilleure preuve d’un excès de force, et témoigne d’une violence volontaire » note le Synpics. Mor Amar a reçu des coups volontairement administrés en l’absence de tout refus de répondre aux injonctions de « circuler ». Enfin, l’équipe de Leral Groupe, a également subi la furie d’agents excités qui ont poussé l’excès de violence jusqu’à détruire leur matériel.







Ces exactions sont indignes de forces de défense et de sécurité en charge d’une mission de service public et qui dans un pays normal veillent en sus à la sécurité des journalistes déployés pour eux couvrir l’actualité. Le synpics exige l’identification et la sanction à hauteur des actes commis.