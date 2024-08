Jeux Olympiques 2024 : Les dessous d’un retentissant zéro pointé pour la délégation sénégalaise…

Ce zéro pointé aux Jeux Olympiques 2024 de Paris est un nouveau camouflet pour le Sénégal, qui n'a plus décroché de médaille olympique depuis les exploits d’Amadou Dia Ba sur 400m haies en 1988. N’en déplaise au ministre des sports, Khady Diène Gaye, qui a très maladroitement déclaré que Dia Bâ « porte la poisse », vu la longue disette qui a suivi son exploit olympique, il est à ce jour notre olympien médaillé. La référence nationale avec la championne du monde, Amy Mbacké Thiam, en 2006.



Cette absence totale de résultats probants questionne sur les véritables priorités accordées par l’Etat du Sénégal au sport de haut niveau. Ce n’est plus un simple jeu. Dans le contexte mondial actuel, le plus important n’est plus de participer. Il s’agit de briller, de s’imposer parmi les grands, faire flotter son drapeau national sur le toit du monde. Pour que l’hymne national du Sénégal retentisse régulièrement sur la scène internationale, il faut que nos athlètes au-delà d’une figuration stérile, gagnent, en se frottant aux grandes nations qui jaugent leur puissance au classement général des médailles.



En réalité, une médaille olympique ne se gagne pas lors des olympiades. Il est essentiel que les différentes fédérations soient assez outillées et surtout autonomes financièrement pour mieux s’investir dans la détection des jeunes talents, la formation et l’accompagnement. Quels types de sportifs voulons-nous pour créer des champions toutes disciplines confondues ? Le manque d'investissement et donc d’infrastructures dédiées aux athlètes et l'absence d'une véritable politique sportive ambitieuse semblent entraver durablement l'éclosion des talents sénégalais.



Les athlètes, livrés trop souvent à eux-mêmes, peinent à atteindre l'excellence et à rivaliser avec les meilleures nations sportives. « plus de considération envers les athlètes, si le Sénégal veut une autre médaille olympique », a déclaré le sprinteur, Louis François Mendy. Face à ce constat à la fois amer et alarmant, les autorités sénégalaises doivent impérativement revoir leur copie et faire du sport de haut niveau une véritable priorité nationale. Seul un engagement fort et durable pourra permettre au Sénégal de renouer avec les sommets du sport olympique.« Citius, Altius, Fortius – Communiter ! »