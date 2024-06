Jaxaay/1ere Édition de la journée d'intégration du quartier 12A: Set setal et match de Gala au menu

Créé vers 2007-2008, le quartier 12A des Parcelles Assainies de la commune Jaxaay a organisé, ce dimanche 9 Juin, la 1ere édition de sa journée d'intégration. A cette occasion, le Conseil de quartier a procédé à une opération de Set Setal du quartier 12A, conduite par le responsable de la commission environnement, Waly Faye. Une activité à laquelle, les riverains ont pris part.



Selon Boubacar Sadikh Sow, président de la commission Jeunesse, sport et culture, " c'est dans le but d'unir les jeunes de la localité qui ne se connaissent pas , qu'une journée d'intégration a été organisée, ce dimanche 9 juin 2024. un match de Gala, Célibataire contre Marié. 3-1



D'après M Sow, " Cette initiative est partie d'un constat. On est un nouveau quartier, et on doit faire connaissance entre voisins. C'est une satisfaction totale, les jeunes sont sortis massivement, et ont pris part aux activités: le set setal et un match de Gala qui s'est soldé avec la victoire des célibataires 3-1", s'est-il réjoui.



"Notre objectif, c'est d'aller vers la création d'une Association Sportive Culturelle (ASC) dans le quartier afin de permettre aux jeunes de s'épanouir. Nous voulons les inciter à la citoyenneté", a indiqué le président de la commission jeunesse, sport et culture.