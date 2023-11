JOJ 2026 : Un accord de financement de près de 10 milliards FCFA signé entre Paris et Dakar

L’Agence française de développement (AFD) et l’État du Sénégal, à travers son ministère des sports dirigé par Lat Diop, et le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, dirigé par Doudou Kâ, ont paraphé ce lundi, un accord de prêt de 15 millions d’euros soit 9,8 milliards de FCFA. Des fonds destinés au financement du projet de réhabilitation et l’aménagement d’équipements sportifs en vue des Jeux olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar.

À l’occasion, Rémy Riou, le directeur général de l’AFD, a fait savoir que « ce prêt s’ajoute à un autre de 45 millions d’euros, portant à 60 millions d’euros l’ensemble des financements consentis. Soit 39,3 milliards de FCFA destinés à l’appui du groupe auprès des acteurs de l’écosystème du sport au Sénégal. »

« Une étape significative dans le renforcement du développement du sport en Afrique en général et au Sénégal en particulier », a souligné le ministre des Sports du Sénégal, Lat Diop. De son côté, Amélie Oudéa-Castéra, le ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France, également présente à cette cérémonie de signature de partenariat, à souligné l’importance de « l’accès à des infrastructures de qualité pour le plus grand nombre. »