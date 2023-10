Israël-Gaza: La Ligue des Imams et prédicateurs du Sénégal adresse une lettre de protestation à l'ONU et à l'OCI contre les crimes perpétrés par l'armée d'Israël

La lettre est ainsi intitulée " Lettre de protestation contre les crimes perpétrés par l'armée d'Israël depuis plus de 40 ans sur le peuple Palestinien de Gaza".



Ainsi, la Ligue des Imams et prédicateurs du Sénégal ( LIPS) dit être scandalisée par " les propos des autorités de ce pays accompagnant le massacre que leur armée est en train de commettre à Gaza". Avant de fustiger la prise de position de la presse occidentale en faveur du sionisme international.



Aux dirigeants de l'ONU, la LIPS de marteler que " Ce n'est plus le moment des " nous déplorons", ou " nous en appelons "... C'est le moment d'une condamnation sans équivoque de crimes de l'État sioniste et fasciste d'Israël. Et amener Israël à respecter les multiples résolutions de la communauté internationale condamnant les pratiques d'Israël...".



S'agissant de l'OCI, la Ligue des Imams et prédicateurs déplore le fait que cette institution tarde encore à prendre la décision de faire face à un pays qui s'attaque aux "symboles les plus sacrés de l'islam..."