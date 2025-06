Iran-Israël: Trump dit "possible" une implication des Etats-Unis, "ouvert" à une médiation de Poutine (à ABC)

Donald Trump s'est dit dimanche "ouvert" à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, dans lequel il "est possible" que les Etats-Unis s'impliquent.



Vladimir Poutine "est prêt, il m'a appelé à ce propos, nous en avons discuté longuement", a déclaré le président américain dans un entretien à ABC News.



"Il est possible que nous nous impliquions" dans le conflit entre Israël et l'Iran mais les Etats-Unis ne sont "à cet instant pas impliqués", a-t-il ajouté.