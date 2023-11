Invitée d'honneur de la Biennale: " La Côte d'Ivoire et le Sénégal partagent les mêmes valeurs et aspirations au développement"( Macky Sall).

" Je suis particulièrement heureux que la République de Côte d'Ivoire, soit l’invitée d’Honneur de cette biennale", a déclaré le Président Macky Sall lors de son discours marquant l'ouverture de la 1ère Biennale de la Recherche, de l'Innovation et de l'Industrialisation en Afrique.



Avant de poursuivre en ces termes " Notre amitié indéfectible avec ce pays frère illustre la vitalité et l'exemplarité de la solidarité africaine".



" La Côte d'Ivoire et le Sénégal partagent les mêmes valeurs et aspirations au développement. Cette biennale confirme notre parfaite convergence et notre intégration remarquable au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO", a-t-il conclu.