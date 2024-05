Investir au Sénégal: Le nouveau DG de l'APIX rencontre une délégation de la Banque Mondiale et d'hommes d'affaires Suisses

Le nouveau directeur général de l'APIX-SA prend ses marques. Bakary Séga Bathily a reçu , ce mardi 28 Mai 2024, la directrice des Opérations de la Banque mondiale, Mme Keiko Miwa et une délégation d'hommes d'affaires Suisses, a qui il a vendu la "destination Sénégal", en vue d'investir dans les secteurs d'activités économique.



Selon le communiqué de l'Agence pour la promotion des Investissements et des grands travaux (APIX), "ce fut une occasion privilégiée pour les parties d’échanger sur l’ensemble des projets structurants ainsi que les programmes de réformes à mettre en œuvre afin de résoudre les problèmes liés à la création de richesses et d’emplois durables, au développement économique endogène du Sénégal et à l’accès au financement des PMEs".



D'après le document, "le Groupe de la Banque Mondiale qui est un partenaire privilégié du Sénégal et en particulier de l’APIX s’est engagé à accompagner l’agence dans le déploiement de sa stratégie de territorialisation de l’investissement ; l’objectif est de rapprocher les services des populations afin d’appuyer le secteur privé local dans le développement des activités économiques".



Auparavant, renseigne la note, le Directeur général de l’Apix Sa, a reçu sa première mission étrangère, composée d'hommes d'affaires Suisses. leurs discussions ont tourné autour des points majeurs pour restaurer la confiance des investisseurs, stabiliser l’économie et maintenir le cap de la croissance, comme décliné par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa première allocution publique.



Le document souligne que la délégation d'investisseurs suisses a montré un intérêt particulier pour le Sénégal marqué par une résilience de l'économie avec un environnement des affaires des plus attrayants de la sous-région.