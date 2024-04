Intervention militaire au Sahel / « La France et l’Europe pour la défense de leurs intérêts communs en Afrique… », Général Lecointre, ex chef d’Etat-major des armées françaises

Après quatre ans à la tête de l’Etat-major des armées françaises, le général François Lecointre nous parle de son vécu et de l’expérience de l’intervention militaire en Afrique particulièrement. Dans cet entretien qu’il a accordé au Figaro, l’ancien commandant de la mission de formation de l'Union européenne au Mali (EUTM Mali) en janvier 2013 note l’urgence pour la France de même que l’Europe de prendre conscience de l’urgence de la préservation de leurs intérêts.





Dans l’interview, l’ex chef d’Etat-major des armées françaises rappelle avoir travaillé à mettre en évidence leurs intérêts communs avec l’Europe. D’ailleurs, il précise que leur destin commun, c’est la Méditerranée et l’Afrique. « Nous français avons essayé d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience d’agir collectivement en Afrique et en Méditerranée » a-t-il rappelé. Sur l’engagement militaire dans le Sahel, le Général Lecointre se dit déçu de noter cet échec. « Je suis désolé de constater l’échec de nos engagements au Sahel. Nous aurons à nous reposer la question parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes, un continent entier qui est en train de s’enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement, dans une forme de chaos, de guerre civile dans plusieurs pays. Avec l’exposition démographique attendue dans ce continent dans les prochaines années, doit-on nous amener à nous reposer la question sur la posture à adopter par le continent Européen. Tout ceci doit permettre à l’Europe de se constituer comme une entité politique qui ira elle-même défendre ses intérêts y compris par les moyens de l’engagement de ses armées » , martèle-t-il en disant qu’il est d’ailleurs, le premier à avoir du mal à avaler cet échec au Sahel. « Il est Français et Européen. Nous devons retourner dans les prochaines années aider ces pays africains. Ce ne sont pas ces pays comme la Russie ou la Chine qui vont apporter des solutions durables aux populations de ces pays Africains » ajoutera le Général Lecointre qui laisse certainement s’ouvrir un boulevard de questionnement qu’en la posture des pays du Sahel. En effet, ces derniers qui pour la plupart se sont engagés dans une phase de de « souveraineté économique et militaire » malgré les facteurs souvenant évoqués par l’occident (terrorisme, guerre civile etc… ».





Cette vidéo de l’ex chef d’Etat-major des armées françaises interpella toutefois certains activistes africains comme Nathalie Yamb qui, dans un tweet, avertit : « l’ex chef d’Etat-major des armées françaises, le Général Lecointre, annonce une recolonisation militaire de l’Afrique par la France et l’Europe dans les 10 prochaines années. Quand on vous dit que ces gens sont nos ennemis. Tout gouvernement africain de la zone qui prétend préserver les intérêts de son pays et de ses populations doit inscrire dans son programme la rupture intégrale avec la France pendant au moins quinze ans. C’est une question de survie » a-t-elle écrit.