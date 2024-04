Intérieur, Armées et Justice : Sonko nomme deux Généraux et un Procureur aux ministères de souveraineté

Le Premier ministre Ousmane Sonko a nommé aux postes ministériels de souveraineté des hommes du sérail. Des hommes qui ont bonne réputation reconnue de tous les sénégalais. Le mot d’ordre donné par le Premier ministre est chevillé par les hommes de troupes. C’est ainsi que les généraux Birame Diop bombardé Ministre des Forces armées, Jean Baptiste Tine, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique feront montre de leur rigueur militaire dans la mise en œuvre du projet.







Le général de corps d’armée, Jean Baptiste Tine revient aux affaires. Le prédécesseur du général de Corps d’armée Moussa Fall au Haut commandement de la Gendarmerie nationale, envoyé prématurément à la retraite à cause de l’enquête commanditée au sein de la gendarmerie dans l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, se chargera désormais de la sécurité publique.







Cette même rigueur même s’il n’est pas homme de troupe, le procureur Ousmane Diagne nommé Ministre de la Justice Garde des Sceaux va l'appliquer dans sa mission au sein de ce ministère. Une mission entamée depuis qu’il a été au parquet comme procureur de la République. Il a été démis de ses fonctions par le Président Macky Sall pour être remplacé par Serigne Bassirou Gueye.







L'avocat général de la Cour Suprême avait refusé de condamner Ousmane Sonko sur la requête en annulation de la décision du juge Sabassy Faye introduite par l’agent judiciaire de l’Etat. L’examen minutieux du dossier permet de constater plusieurs irrégularités. Il faut ainsi, selon le procureur général, « rejeter cette requête et la déclarer comme non fondée ».







Le magistrat de haut rang et sa connaissance approfondie des rouages du système judiciaire sera chargé de dérouler les réformes judiciaires prônées dans le projet tant vendu aux sénégalais. L'ancien procureur de la Cour Suprême a du pain sur la planche.