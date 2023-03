Interdit de stade par le CNG : Buur Guewel livre ses vérités et dénonce une injustice dans l’arène

Aujourd’hui plusieurs sites internet du Sénégal ont répondu à l’appel de Buur Guewel, reporter, mais aussi président de l’association des jeunes reporters du Sénégal, qui s’est tenu dans la grande salle du foyer de la commune de Grand Yoff. Une occasion pour ce dernier d’évoquer l’interdiction d’accéder au stade prononcée par Bira Séne, Président du CNG contre lui. Il en a profité pour dénoncer et prendre en témoin l’opinion nationale sur l’injustice menée par Bira Sène, le président du CNG de lutte.



« Bira Sène m’appelle à la guerre à cause de certains propos que j’ai tenus la semaine passée sur plateau de la 2Stv, et je l’assume, car c’est vrai» dit-il.



Pour lui, Bira ne fait que gâter l’environnement de la lutte sénégalaise, chose que beaucoup de journalistes ont aussi témoigné.

En effet, si l’on s’en tient aux propos du reporter, c’est samedi passé, dans le cadre de l’exercice de son travail qu’il a été forcé de quitter l’espace dédié à la presse pour aller rejoindre les tribunes du stade.



des explications sur les raisons de cette décision, le commandant Thioune assure que les ordres venaient de Bira Sène président du CNG. Pour lui, ceci est une injustice.



« Bira Sène ne peut pas continuer à nous terroriser, je réclame donc sa démission… » dira Buur.

Ses amis de la presse, membres avec qui il partage le terrain, ont apporté tout leur soutien à ce dernier.